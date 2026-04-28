Υποχωρούν χρυσός και ασήμι με φόντο τις αποφάσεις για τα επιτόκια

Με φόντο τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και με το βλέμμα στις επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια, χρυσός και ασήμι κινούνται πτωτικά σήμερα.

Τα futures του χρυσού υποχωρούν 0,6% στα 4.665 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά καταγράφεται πτώση 0,5% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 4.659 δολάρια την ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει επίσης πτώση 1,7% στα 74,21 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν πτώση 1,4% στα 73,96 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε περίπτωση συμφωνίας (μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν) ή ενδιάμεσης συμφωνίας, το δολάριο θα πρέπει να αποδυναμωθεί και ο χρυσός πιθανότατα θα ανεβεί απότομα», δήλωσε αναλυτής της Marex.

Η Fed αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν επίσης σε άλλες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας του Καναδά.