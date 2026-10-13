Υποχωρούν άνω του 1% οι τιμές του πετρελαίου

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για τους κινδύνους για τον εφοδιασμό από τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αλλά και εντείνεται η αισιοδοξία από το το ενδεχόμενο ενίσχυσης των προμηθειών ντίζελ από τη Ρωσία.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο brent παραδόσεως Δεκεμβρίου υποχωρεί κατά 1,08% στα 105,5 δολάρια ανά βαρέλι και το αργό πετρέλαιο WTI και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παραδόσεως Νοεμβρίου χάνει 1,19% στα 92,63 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με ντίζελ, ενώ η κυβέρνησή του προχώρησε σε προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα, οι οποίες είχαν στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρόσθετη προσφορά θα μπορούσε να ανακουφίσει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων και να περιορίσει ορισμένες από τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς που στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστήριξαν ότι η συμφωνία Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας.

Παρά τις προοπτικές ενίσχυσης των προμηθειών, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο παραμένουν. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ το Σαββατοκύριακο, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για νέες διαταραχές σε μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

“Η πρόσθετη προσφορά ντίζελ από τη Ρωσία και οι σταθερότερες ροές από τη Σαουδική Αραβία προσφέρουν κάποια ανακούφιση. Ωστόσο, η αγορά ανησυχεί περισσότερο για τον κίνδυνο νέων επιθέσεων σε πλοία ή αγωγούς στον Κόλπο παρά καθησυχάζεται από την αύξηση της προσφοράς”, δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου φέτος, στα 400.000 βαρέλια ημερησίως, από 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως στις αρχές του έτους. Παράλληλα, οι υπουργοί των χωρών του ΟΠΕΚ και των συνεργαζόμενων παραγωγών προειδοποίησαν ότι το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης έχει ξεπεράσει το ένα τρίτο της αξίας του εμπορεύματος, δυσχεραίνοντας τη διακίνηση αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.