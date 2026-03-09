Υποχώρηση των τιμών πετρελαίου μετά τη δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει

Ανακούφιση επικράτησε μεταξύ των επενδυτών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να καταγράψουν πτώση σήμερα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

Γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του πετρελαίου Brent το βαρέλι, δείκτης διεθνούς αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,20% στα 87,87 δολάρια, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος που είχε φθάσει λίγο πριν, και το αμερικανικό ισοδύναμό του, το βαρέλι WTI, έχανε 7,47% και διαμορφωνόταν στα 84,11 δολάρια.

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες, λόγω των δυσκολιών εφοδιασμού από τον Κόλπο εξαιτίας της σύγκρουσης.