Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Συνεχίζεται η κατάσβεση μέσα στο εργοστάσιο

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με πλακάκια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου και συνεχίζουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης.

Τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού αποσύρθηκαν, καθώς πλέον δεν κρίθηκε απαραίτητη η εναέρια συνδρομή.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου κατασκευής, αποθήκευσης και μεταφοράς πλακιδίων, στη Βιομηχανική Περιοχή Καλοχωρίου.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, οι φλόγες ξεκίνησαν από τον αύλειο χώρο, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Εκτεταμένες καταστροφές

Λόγω των ανέμων που επικρατούσαν την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα προς το εσωτερικό της επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το εργοστάσιο έχει υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις και στις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται πίσω από το εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα στον χώρο της επιχείρησης, όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση μικροεστιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων του δήμου Δέλτα και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επισκέφθηκε το σημείο ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας ο οποίος ενημερώθηκε από τους επικεφαλής της Πυροσβεστικής για τις ανάγκες της επιχείρησης, με τις δυνάμεις να ζητούν επιπλέον υδροφόρες για την ενίσχυση της προσπάθειας.

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, επεκτάθηκε σε επιχείρηση, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 (EUROKINISSI)

Ήχησε το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους του Καλοχωρίου και των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν την περιοχή. Δεν κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση οικισμών.

Το πυκνό νέφος καπνού κινήθηκε προς την πλευρά της Σίνδου και των Διαβατών, χωρίς να απειλήσει άμεσα κατοικίες, ωστόσο οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να τηρήσουν τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Παρά τις συστάσεις, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν σε εξωτερικούς χώρους.

Οι άνεμοι ήταν αισθητά ασθενέστεροι σε σχέση με εκείνους που επικρατούσαν τις προηγούμενες ημέρες στη μεγάλη πυρκαγιά του Ωραιοκάστρου, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό της φωτιάς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.