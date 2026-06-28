Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνοια

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Η απομάκρυνση των ενοίκων από τους ορόφους γίνεται μέσω του κλιμακοστασίου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.