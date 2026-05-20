ΥΠΕΞ: Τις επόμενες ώρες θα αφιχθούν στην Ασντόντ οι Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla θα αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως τόνισε, η πρέσβης της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι πολίτες ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή.

“Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού” υπογράμμισε, η κ. Ζωχιού.

Τόνισε, δε, πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

“Παραμένει σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών”, επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.