ΥΠΕΞ: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στη Βενεζουέλα και στους πληγέντες από τους σεισμούς

Aλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας από την Ελλάδα, μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.
#Greece expresses its solidarity with the people of Venezuela following the devastating earthquake near Caracas.
We extend our deepest condolences to the families of the victims and stand by all those affected. pic.twitter.com/fhb0LaJEjW
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2026