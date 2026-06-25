ΥΠΕΞ: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στη Βενεζουέλα και στους πληγέντες από τους σεισμούς

Aλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας από την Ελλάδα, μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή.