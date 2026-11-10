ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Βουλγαρία για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Τη βαθιά θλίψη της Ελλάδας για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη γειτονική Βουλγαρία, σημειώνοντας ότι «σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στη γειτονική μας Βουλγαρία».

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