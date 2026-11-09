ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στην Αίγυπτο για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Γκίζα

Τη βαθιά θλίψη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Γκίζα, που προκάλεσε την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου, μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Γκίζα, το οποίο στοίχισε ανθρώπινες ζωές και άφησε πολλούς τραυματίες.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.