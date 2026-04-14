ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει σαφώς το χαρακτήρα της Μουσουλμανικής Μειονότητας

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τουρκική ανάρτηση που αφορά τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας για το καθεστώς και τα δικαιώματα των μελών της μειονότητας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ο χαρακτήρας της μειονότητας, καθώς και η προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.»