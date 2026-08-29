ΥΠΕΞ σε Τουρκία για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία: Αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός

«Αβάσιμο» και «απαράδεκτο» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ σχετικά με το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα (ΕΧΠ-Β), το οποίο τέθηκε χθες, Παρασκευή (28/8) σε ισχύ.

Στην ανακοίνωση του το ελληνικό ΥΠΕΞ, κάνει λόγο για την «επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού» από την πλευρά της Τουρκίας, «κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση».

Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει πως «η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό».

Υπενθυμίζεται, ότι χθες, Παρασκευή μετά την ανακοίνωση της εφαρμογή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Eφοδιαστική Aλυσίδα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, με ανάρτησή του στο Χ, αμφισβήτησε για ακόμα μία φορά με αβάσιμους ισχυρισμούς την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο.

«Το Ειδικό Χωρικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών που συνδέονται με το Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Ως Τουρκία, με την παρούσα ευκαιρία υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά ότι διατηρούμε τη θέση μας όσον αφορά την ανάγκη υιοθέτησης μιας προσέγγισης σύμφωνης με τη Διακήρυξη των Αθηνών περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας της 7ης Δεκεμβρίου 2023 και ότι, ως ένα από τα δύο παραθαλάσσια κράτη του Αιγαίου, είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Yunanistan Tarafından İlan Edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi Hakkında: Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) August 28, 2026

Τι προβλέπει το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΧΠ-Β), η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο χωρικό σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης, με σαφείς κανόνες για όλους, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής ενώ, η πατρίδα μας αποκτά, για πρώτη φορά, ένα συνεκτικό, ολιστικό μοντέλο χωρικού σχεδιασμού, με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σε Τουρισμό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Βιομηχανία, καθώς και με τα Ειδικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε όλη τη χώρα.

«Με το νέο ΕΧΠ-Β βάζουμε κανόνες στον χώρο, δίνουμε δύναμη στην ελληνική παραγωγή και προστατεύουμε το περιβάλλον. Δημιουργούμε ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και προβλέψιμο πλαίσιο ανάπτυξης για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρη τη χώρα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι το προηγούμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία εγκρίθηκε το 2009, σε μια εντελώς διαφορετική διεθνή, οικονομική και παραγωγική συγκυρία.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των οικονομιών τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενδυνάμωση της βιομηχανίας και της καινοτομίας. Η πρόκληση αυτή είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη, καθώς συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τη σταθερότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής και στρατηγικής ανθεκτικότητας.

Το νέο ΕΧΠ-Β

Το νέο ΕΧΠ-Β επικαιροποιεί, αποσαφηνίζει και συμπληρώνει τις κατευθύνσεις του προηγούμενου πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της εφαρμογής του, το νομοθετικό πλαίσιο και τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και του χώρου. Βασικός άξονας είναι η σαφήνεια στους κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η σταθερότητα για τις επενδύσεις.

Κεντρική κατεύθυνση του νέου πλαισίου και κοινή κυβερνητική δέσμευση είναι η σταδιακή μετάβαση από τη διάσπαρτη και ακανόνιστη ανάπτυξη σε περισσότερο οργανωμένες μορφές χωροθέτησης, με σαφέστερους κανόνες, σύγχρονες υποδομές και μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται στο σταθερό αίτημα των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα συναρμόδια υπουργεία θα συμβάλουν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση της νέας πολιτικής για τα Επιχειρηματικά Πάρκα: μέσω της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επανεξέταση του θεσμικού τους πλαισίου με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης και διαφανούς διοίκησης, της διαρκούς λειτουργίας του αρμόδιου μηχανισμού συντονισμού και παρακολούθησης και συγκεκριμένων ενεργειών για την επιτάχυνση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έγκαιρη υλοποίηση νέων και υφιστάμενων Πάρκων.

Για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται πλέον στη χωροθέτηση μεμονωμένων βιομηχανιών, αλλά καλύπτει πλέον συνολικά την παραγωγή και τη διακίνηση, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού, την εξωστρέφεια και την παραγωγική ανθεκτικότητα της χώρας.

Κρίσιμες πρώτες ύλες

Το νέο ΕΧΠ-Β δίνει σαφή προτεραιότητα στις επενδύσεις που αφορούν κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες, που υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες στη χώρα μας και πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία. Υποστηρίζει χωρικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλυσίδες αξίας και επενδύσεις που συνδέονται με κρίσιμες πρώτες ύλες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1252.

Σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, το νέο ΕΧΠ-Β στηρίζει τις στρατηγικές βιομηχανικές επενδύσεις και έργα του κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Προτεραιότητα στην οργανωμένη χωροθέτηση

Το νέο ΕΧΠ-Β δίνει προτεραιότητα στην οργανωμένη ανάπτυξη είτε με τη μορφή οργανωμένων υποδοχέων π.χ. Επιχειρηματικών Πάρκων είτε σε περιοχές όπου επιτρέπεται η βιομηχανία, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Παράλληλα, αποτρέπεται η διάσπαρτη εκτός σχεδίου εγκατάσταση και προβλέπονται σαφέστερες προϋποθέσεις χωρικής και περιβαλλοντικής συμβατότητας.

Με τη νέα αυτή κατεύθυνση:

μπαίνει τάξη στην ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας,

μειώνονται οι συγκρούσεις χρήσεων και οργανώνεται η περιβαλλοντική εξυγίανση, και,

στηρίζεται η αναβάθμιση και, όπου απαιτείται, τη λελογισμένη επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πόλων Επιπλέον το νέο Πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εισάγει στον σχεδιασμό την παράμετρο της ύπαρξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για την λειτουργία αυτών. Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Συνεπώς, το νέο ΕΧΠ-Β, προωθεί τη βιομηχανική συμβίωση, την αποδοτική χρήση των πόρων και την κυκλική οικονομία, ενώ ενσωματώνει κατευθύνσεις κλιματικής ανθεκτικότητας και πράσινου μετασχηματισμού της παραγωγής. Ειδική μέριμνα για τις μητροπολιτικές και τις νησιωτικές περιοχές Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η προτεραιότητα είναι σαφής: απαγορεύεται η διάσπαρτη χωροθέτηση νέων βιομηχανικών μονάδων, ενώ προωθείται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδοχέων, η εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και οι μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Έτσι προστατεύονται οι μητροπολιτικές περιοχές και, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζονται τα πραγματικά λειτουργικά προβλήματα των επιχειρήσεων. Για τον νησιωτικό χώρο, το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και χωρική ευαισθησία, καθώς και τις ανάγκες εφοδιασμού και στήριξης της τοπικής οικονομίας. Προτάσσει την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, τις συνέργειες με την αγροτική και την τουριστική δραστηριότητα, την αποφυγή ασύμβατων χρήσεων και την κάλυψη βασικών παραγωγικών και εφοδιαστικών αναγκών με όρους χωρικής και περιβαλλοντικής συμβατότητας. Δηλαδή, με το νέο ΕΧΠ-Β η χώρα κερδίζει:

ασφάλεια δικαίου για τη βιομηχανία

ενιαίο σχεδιασμό για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα,

ασφάλεια εφοδιασμού, κρίσιμες πρώτες ύλες και επενδύσεις στρατηγικής σημασίας,

οργανωμένη ανάπτυξη αντί για διάσπαρτη εκτός σχεδίου εγκατάσταση,

αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών πόλων και στήριξη της περιφερειακής παραγωγής,

βιομηχανική συμβίωση, κυκλική οικονομία, κλιματική ανθεκτικότητα, πράσινο μετασχηματισμό, επενδύσεις τεχνολογίας και

σαφέστερους κανόνες για επιχειρήσεις, πολίτες και τοπικές κοινωνίες. *Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τι αλλάζει ειδικά στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης απαγορεύεται η ίδρυση νέων μονάδων εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων ή ζωνών με θεσμοθετημένες βιομηχανικές χρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων και προϋποθέσεων που προβλέπει το Πλαίσιο. Προωθούνται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδοχέων, η εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και οι μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Έτσι προστατεύονται οι μητροπολιτικές περιοχές από νέα άναρχη διάχυση και, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζονται τα πραγματικά λειτουργικά προβλήματα των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Ειδική μέριμνα για τα νησιά

Το Πλαίσιο αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική και χωρική ευαισθησία, αλλά και συγκεκριμένες ανάγκες εφοδιασμού και στήριξης της τοπικής οικονομίας. Για αυτό δεν εφαρμόζει μια οριζόντια λογική, αλλά λαμβάνει υπόψη τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Προτάσσει την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών, τις συνέργειες με την αγροτική και την τουριστική δραστηριότητα, την αποφυγή ασύμβατων χρήσεων και την κάλυψη βασικών παραγωγικών και εφοδιαστικών αναγκών, πάντοτε με όρους χωρικής και περιβαλλοντικής συμβατότητας.