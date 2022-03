ΥΠΕΞ: “Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα”

Στην καταδίκη από την ΕΕ της εκτόξευσης του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) από τη Βόρεια Κορέα (ΛΔΚ), στις 24 Μαρτίου, συμμετέχει η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για παραβίαση πολυάριθμων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Στην ίδια ανάρτηση παρατίθεται και η καταδίκη της ΕΕ, μέσω του ύπατου εκπροσώπου της, Ζοζέπ Μπορέλ. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από τη ΛΔΚ και της απευθύνει έκκληση να απόσχει από κάθε περαιτέρω δράση που θα μπορούσε να οξύνει τις διεθνείς ή περιφερειακές εντάσεις και να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

#Greece joins the EU in condemning the DPRK’s launch of an Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) conducted on March 24. This is a violation of numerous #UNSC Resolutions and poses a serious threat to international and regional peace and security https://t.co/E6a2f8l0Mk

Σε άλλη ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χαιρετίζει την κήρυξη επ’ αόριστον ανθρωπιστικής εκεχειρίας από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και τη δήλωση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών από τις αρχές του Τιγκράι. Και οι δύο πλευρές, όπως τονίζεται στην ίδια ανάρτηση, θα πρέπει τώρα να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για τη διάσωση ζωών θα φθάσει σε όσους έχουν ανάγκη.

#Greece welcomes the declaration of an indefinite humanitarian truce by the Ethiopian government & the statement on cessation of hostilities by Tigrayan authorities

Both sides should now work to ensure that life-saving humanitarian aid reaches those in need

