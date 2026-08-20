ΥΠΕΞ προς Άγκυρα: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο – H ελληνική κυριαρχία δεν αμφισβητείται

H Αθήνα απορρίπτει τη νέα τουρκική παρέμβαση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ και καταγγέλλει επαναφορά αναθεωρητικών θέσεων για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στη νέα τοποθέτηση της Άγκυρας για το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους τουρκικούς ισχυρισμούς «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους», επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη αντίδραση της τουρκικής πλευράς μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών.

Η ελληνική πλευρά συνδέει τη νέα τοποθέτηση της Άγκυρας με την προηγούμενη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και εκτιμά ότι η επανάληψη της ίδιας επιχειρηματολογίας καταδεικνύει εμμονή της Τουρκίας σε αναθεωρητικές θέσεις γύρω από το Αιγαίο.