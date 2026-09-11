ΥΠΕΞ: Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας απειλούν την ειρήνη στην περιοχή

Μέσα από ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως τονίζεται, οι επιθέσεις αυτές «αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων».

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες είναι απαράδεκτες και πρέπει να τερματιστούν άμεσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα», επισημαίνει το ΥΠΕΞ και στη συνέχεια προσθέτει:

«Η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS). Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω του ηγετικού της ρόλου στην ευρωπαϊκή επιχείρηση θαλάσσιας ασφάλειας EUNAVFOR ASPIDES».