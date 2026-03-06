ΥΠΕΞ: Με την εταιρεία Εmirates o επαναπατρισμός των Ελλήνων αύριο Σάββατο

Με μέριμνα του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης επαναπατρισμού από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

«Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr.»

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου»», καταλήγει η ανακοίνωση.