ΥΠΕΞ Κύπρου για τουρκολιβυκό: Παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο – Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «παράνομη, άκυρη και ανυπόστατη».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, το κυπριακό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντιβαίνει στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και στο εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Όπως αναφέρει, οι παραβιάσεις αφορούν ειδικότερα τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο δεν παράγει, με κανέναν τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Λευκωσίας για τη νομική του ισχύ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει την απόφαση της Βουλής της Λιβύης για έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού «μνημονίου συναντίληψης» του 2019.

Το εν λόγω «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω «μνημόνιο» παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών».

ΥΠΕΞ: Παράνομο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό παρά την έγκριση από τη Βουλή της Λιβύης

Η Αθήνα απορρίπτει την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι δεν μεταβάλλει τον παράνομο χαρακτήρα του μνημονίου του 2019. Έχουν ήδη ενημερωθεί εταίροι και σύμμαχοι, ενώ η ελληνική πλευρά προαναγγέλλει ενέργειες για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Την κατηγορηματική αντίθεση της Ελλάδας στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο» χαρακτήρα της συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ απορρίπτει την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

«Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις», τονίζει χαρακτηριστικά η Αθήνα, επισημαίνοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η συμφωνία παραγνωρίζει την παρουσία των ελληνικών νησιών και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Η ελληνική πλευρά επικαλείται τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που έχει ήδη συνάψει με την Αίγυπτο και την Ιταλία, επισημαίνοντας ότι αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών.

Το ΥΠΕΞ καλεί τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από ενέργειες που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, η Αθήνα γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της για την εξέλιξη, διαμηνύοντας ότι «θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».