ΥΠΕΞ: Καταδίκη των επιθέσεων με drones σε εμπορικά πλοία κοντά στη Βουλγαρία

Τις πρόσφατες επιθέσεις με drones κατά εμπορικών πλοίων κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας καταδικάζει η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X.

Όπως επισημαίνεται, οι επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και υπονομεύουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο τονίζει ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, είναι θεμελιώδους σημασίας. Παράλληλα, εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία, εξάρει την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών διάσωσης και υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.