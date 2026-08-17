ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τη δολοφονία του Νάντερ Τάνους στη Συρία

Την δολοφονια του Νάντερ Τάνους,Σύρου χριστιανού, καταγόμενου από την Κοιλάδα των Χριστιανών, καταδικάζει απερίφραστα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του, ζητώντας την ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης και την άμεση προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι ο θάνατός του σημειώθηκε σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Χριστιανισμό, την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Επαναλαμβάνει ακόμη την ανάγκη λήψης στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας όλων των κοινοτήτων στην Συρία.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους φίλους του», καταλήγει η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.