ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καραδικάζουμε τη ρωσική επίθεση στο Επίτιμο Προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τη σημερινή ρωσική επίθεση στο Επίτιμο Προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει:

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή ρωσική επίθεση στο Επίτιμο Προξενείο της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Λετονία και την Ουκρανία».

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