ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα– Την ευχαριστούμε»

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα, από πλοίο του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας την κυβέρνηση της χώρας μας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, ισραηλινά πλοία περικύκλωσαν τον στολίσκο που κατευθύνονταν στην Γάζα στα διεθνή ύδατα ανάμεσα την Πελοπόννησο και την Κρήτη, περίπου 600 χιλιόμετρα απο τα ισραηλινά χωρικά ύδατα. Με ρεσάλτο ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν τους 175 ακτιβιστές.

Σε ανάρτησή του ο Γκίντεον Σάαρ αναφέρει ότι:

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Όλοι οι συμμετέχοντες που αποβιβάστηκαν από τα πλοία αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.

Σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξουν μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για την αναχαίτηση, σημείωσε, ότι τα ισραηλινά πολεμικά πλοία κινήθηκαν σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σημειώνεται ότι η ιταλική κυβέρνηση, καταδίκασε την ισραηλινή επιχείρηση, ενώ έσεπυσε να ζητήσει εξηγήσεις απο την ελληνική και την ισραηλινή κυβέρνηση.