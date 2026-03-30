ΥΠΕΞ Ιράν: Απορρίπτουμε το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων

Το Ιράν απορρίπτει την πλειονότητα των προτάσεων που αποδίδονται σε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να τις χαρακτηρίζει «μη ρεαλιστικές, αδικαιολόγητες και υπερβολικές», επιβεβαιώνοντας το βαθύ χάσμα ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχει υπάρξει ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, γεγονός που διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο διπλωματικό περιβάλλον.

Η Τεχεράνη, μάλιστα, δεν περιορίζεται στην απόρριψη των αμερικανικών θέσεων, αλλά έχει προχωρήσει και σε αντιπροτάσεις,οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διακινούνται επίσης μέσω τρίτων χωρών, ενισχύοντας το σενάριο μιας έμμεσης διαπραγμάτευσης.