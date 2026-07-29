ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού»

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Τα θερμά του συλλυπητήρια στον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την ευρύτερη περιοχή του Κιούσου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», το υπουργείο Εξωτερικώνανέφερε πως «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τις ομάδες διάσωσης που εργάζονται ακατάπαυστα για να σώσουν ζωές».

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