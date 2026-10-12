ΥΠΕΞ: Ενισχύεται η εξωστρέφεια της οικονομίας με άνοδο εξαγωγών και μείωση εμπορικού ελλείμματος

Τον κομβικό ρόλο της οικονομικής διπλωματίας στην ενδυνάμωση της χώρας υπογράμμισε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε γύρω από την ενίσχυση της εξωστρέφειας που απέφερε άνοδο εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Η ελληνική εξωστρέφεια αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμικότητά της, με τις εξαγωγές να αυξάνονται σημαντικά και το εμπορικό έλλειμμα να μειώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 37,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η άνοδος δεν περιορίζεται στην ενεργειακή συνιστώσα: οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 7,6%, στα 26,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,2%, δηλαδή με περίπου τον μισό ρυθμό των εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 3,8%, στα 21,18 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο ουσιαστική είναι η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή: το αντίστοιχο έλλειμμα μειώθηκε κατά 5,3%, ή κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, σε σχέση με το οκτάμηνο του 2025.

Η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αναδεικνύει τη διαφοροποίηση της τάσης. Στο οκτάμηνο του 2025 οι συνολικές εξαγωγές υποχωρούσαν κατά 5,6% έναντι του 2024, παρότι οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξάνονταν κατά 3,7%. Παράλληλα, το μη πετρελαϊκό εμπορικό έλλειμμα αυξανόταν κατά 2,7%.

Το 2026 η εικόνα είναι ευρύτερα βελτιωμένη: ισχυρότερη συνολική εξαγωγική άνοδος, επιτάχυνση των εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή και ταυτόχρονος περιορισμός τόσο του συνολικού όσο και του μη ενεργειακού ελλείμματος.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του Αυγούστου. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,7% σε ετήσια βάση και, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά 12,5%. Παρότι το συνολικό μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,6%, το έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 6,6%.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, σχολιάζοντας τα ανωτέρω στοιχεία ανέφερε ότι αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη ότι η ελληνική εξαγωγική βάση διευρύνεται και αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Σημείωσε, εξάλλου, την ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στα πετρελαιοειδή, αλλά επεκτείνεται στον ευρύτερο παραγωγικό πυρήνα της οικονομίας. Τόνισε, επίσης, ότι η εξέλιξη αυτή κινείται στην κατεύθυνση των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης και της παραγωγικής εξωστρέφειας.

Υπογράμμισε δε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς το διεθνές περιβάλλον παραμένει δύσκολο, με εντεινόμενους εμπορικούς ανταγωνισμούς, γεωοικονομικές ανακατατάξεις και αυξημένη αβεβαιότητα.

Επεσήμανε, τέλος, ότι, ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη εξωστρέφεια: περισσότερες επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές, μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία, διαφοροποίηση αγορών και ισχυρότερη παραγωγική βάση.