ΥΠΕΞ: Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ

Κοινό διπλωματικό μέτωπο απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο διαμορφώνουν Αθήνα και Κάιρο, με τους υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου να απορρίπτουν κατηγορηματικά την κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, με αντικείμενο τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί «απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Στο επίκεντρο η επέκταση της συμφωνίας ΑΟΖ του 2020

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμφωνία των δύο υπουργών να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Η Αθήνα και το Κάιρο επαναβεβαιώνουν με τον τρόπο αυτό τη βούλησή τους να προχωρήσουν τη συνεργασία τους στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, με σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

Η νέα επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της έντονης αντίδρασης της Αιγύπτου στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, να κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Η κοινή τοποθέτηση των δύο υπουργών επιβεβαιώνει τη σύγκλιση Ελλάδας και Αιγύπτου στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η προοπτική επέκτασης της συμφωνίας του 2020 επαναφέρει στο διπλωματικό προσκήνιο ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τις περιφερειακές ισορροπίες.