ΥΠΕΞ: 305 Έλληνες επαναπατρίστηκαν χθες από τη Μέση Ανατολή – Δύο πτήσεις αναμένονται σήμερα από το Ομάν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΞ, συνολικά 305 Έλληνες επαναπατρίστηκαν χθες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Συγκεκριμένα:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ η ελληνική διπλωματία παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σήμερα Παρασκευή αναμένονται δύο πτήσεις από το Ομάν. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί με τη sky express στις 15:30 και η δεύτερη με Aegean στις 21:30 το βράδυ.

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή είναι διαθέσιμα ΕΔΩ