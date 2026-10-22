ΥΠΕΘΟ: Συνεργασία με τις ΗΠΑ μετά τις κυρώσεις και την έρευνα για ελληνική τράπεζα

Στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβεβαιώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις κυρώσεις που ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι ΗΠΑ κατά της δικηγορικής εταιρείας Karnakis and Karnakis, της ναυτιλιακής Roxette και άλλων προσώπων και οντοτήτων για δραστηριότητες συνδεόμενες με το Ιράν.

Παράλληλα, η FinCEN διερευνά πιθανούς δεσμούς ελληνικής τράπεζας με την Τεχεράνη, χωρίς να την κατονομάζει. Το ΥΠΕΘΟ αναφέρει ότι αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Η αμερικανική ανακοίνωση εντάσσει τις ενέργειες στην επιχείρηση «Economic Outcast». Σύμφωνα με το Treasury, η Karnakis and Karnakis, με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, φέρεται να συνέστηνε εταιρείες που κατέχουν πλοία τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και άλλα προϊόντα. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης τη Roxette Maritime Shipping and Trading και τη δέσμευση επτά πλοίων που διαχειρίζεται.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική τράπεζα, η FinCEN εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν και συνδεόμενους με αυτό φορείς. Δεν ανακοινώθηκε επιβολή κυρώσεων στην τράπεζα ούτε διαπιστωμένη παράβαση από αυτήν. Σύμφωνα με το Reuters, αιτήματα πληροφοριών απεστάλησαν και σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες επίσης δεν κατονομάστηκαν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ:

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης “Economic Outcast” για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.