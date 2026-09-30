ΥΠΕΘΟ: Μπλόκο στις αυθαιρεσίες των servicers με 16 μέτρα – Πλαφόν 15% στις προκαταβολές και βαριά πρόστιμα

Σε ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίζοντας 16 νέες παρεμβάσεις. Το νέο θεσμικό πλαίσιο χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, περιλαμβάνοντας οκτώ μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και ισάριθμες ρυθμίσεις για την αυστηροποίηση της διαφάνειας, της εποπτείας και της λογοδοσίας των servicers.

Στο σκέλος της προστασίας των δανειοληπτών, αντικαθίσταται ο Κώδικας Δεοντολογίας από μια τυποποιημένη διμερή διαδικασία με δεσμευτικές προθεσμίες. Οι πιστωτές υποχρεούνται πλέον να απαντούν εντός τριών μηνών σε αιτήματα ρύθμισης και η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες, ενώ θεσπίζεται ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή για διμερείς συμφωνίες, καταργώντας τις απαιτήσεις που έφταναν έως και το 50%. Παράλληλα, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή βιώσιμης και τεκμηριωμένης πρότασης ρύθμισης, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απαιτείται έγγραφη αιτιολογία, με δυνατότητα προσφυγής στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή.

Αυστηρό είναι το πλαίσιο για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη, καθώς απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρείται η ρύθμιση. Σε περίπτωση παραβίασης από πλευράς πιστωτή, η πράξη θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης πιστώνεται με ποσό ίσο με πέντε μηνιαίες δόσεις, η ρύθμιση παρατείνεται αντίστοιχα χωρίς επιβάρυνση, ενώ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Επιπλέον, κατοχυρώνεται το δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης για την αναλυτική εικόνα της οφειλής εντός 45 ημερών, με αναστολή τοκοφορίας σε περίπτωση καθυστέρησης επανέρχονται τα ανώτατα όρια διόγκωσης χρεών βάσει της παλαιότερης νομοθεσίας (ν. 3259/2004) και επεκτείνεται ο χαρακτηρισμός του ευάλωτου οφειλέτη σε γονείς ή φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω.

Όσον αφορά τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης, οι servicers υποχρεώνονται πλέον σε ετήσια δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων, εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένων χαρτοφυλακίου και στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων των πολιτών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ετήσιου στρατηγικού σχεδίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η μεσολάβηση διαχειριστή στις πωλήσεις δευτερογενούς αγοράς και ο ανεξάρτητος ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος για τιτλοποιήσεις που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος, ενισχύονται οι εποπτικές αρμοδιότητες του Υπουργείου και της Τράπεζας της Ελλάδος, με την πρόβλεψη αυστηρότερων κυρώσεων που θα δημοσιοποιούνται.