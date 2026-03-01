ΥΠΕΘΑ: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νίκο Δένδια για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκάλεσε σήμερα (1/3) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, Ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.