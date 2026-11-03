ΥΠΕΘΑ: Χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού σε οκτώ νηπιαγωγεία της Θράκης

Με στόχο την έμπρακτη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας πραγματοποιήθηκε προσφορά εκπαιδευτικού υλικού σε οκτώ Νηπιαγωγεία της Θράκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφορά τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, σε παιδιά και οικογένειες που διαβιούν σε ακριτικές περιοχές της επικράτειας.

Τον τεχνολογικό εξοπλισμό παρέδωσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 ως επικεφαλής κλιμακίου ο διευθυντής της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, αρχιπλοίαρχος Μάριος Αρβανιτάκης ΠΝ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από επιτελείς της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, στα Νηπιαγωγεία Μελιβοίων, Γοργόνας, Μαγικού, Δαφνώνα, Σιδηροχωρίου και Διδυμοτείχου καθώς επίσης στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης και στο 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής.

Με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε, 190 παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα κατά την εκπαίδευσή τους.