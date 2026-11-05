Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος, 212 ψήφισαν το πάγωμα του επιτοκίου στο 3%

Με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε και τα 227 «υπέρ» εγκρίθηκε στη Βουλή η πλειοψηφία των διατάξεων του νομοσχεδίου για την στήριξη των δανειοληπτών τα οποία μπήκαν σε ονομαστική ψηφοφορία.

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε επιμέρους άρθρα που περιελάμβαναν ρυθμίσεις για την προστασία των δανειοληπτών, διαμορφώθηκαν ευρύτερες συναινέσεις.

Ενδεικτικά, την τροπολογία του Κυριάκου Πιερρακάκη για τον ορισμό σταθερού επιτοκίου στο 3% σε ρυθμίσεις που αφορούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, υπερψήφισαν 212 βουλευτές. Συγκεκριμένα, 49 καταψήφισαν και 27 ψήφισαν «παρών». Οι διατάξεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων συγκέντρωσαν 197 «ναι», 37 «όχι» και 54 «παρών», αναφέρει η Καθημερινή.

Ονομαστική ψηφοφορία

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα άρθρα που τέθηκαν στην ονομαστική ψηφοφορία από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος Α’ που αφορά την θέσπιση του πλαισίου ενίσχυσης εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, την εισαγωγή πλαισίου σχετικά με τις διμερείς διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, αλλά και τις ρυθμίσεις οφειλών προς την φορολογική διοίκηση και του φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, κατά την ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές εκτός του άρθρου 38 που ψήφισαν 287 βουλευτές:

Το άρθρο 3, για «Ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο διαχειριστικών απαιτήσεων και δημοσιοποίηση πληροφοριών» ψηφίσθηκε με 204 ψήφους «υπέρ», έναντι 49 «κατά» και 35 «παρών».

Το άρθρο 4, με τις «Υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών» ψηφίσθηκε με 212 ψήφους «υπέρ», έναντι 70 «κατά» και 22 «παρών».

Το άρθρο 5, για τις «Υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αξιολόγηση συμμόρφωσης» ψηφίσθηκε με 211 ψήφους «υπέρ», έναντι 55 «κατά» και 22 «παρών».

Το άρθρο 11, για την «Υποχρέωση συνεργασία των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων με το Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή» ψηφίσθηκε με 204 ψήφους «υπέρ», έναντι 64 «κατά» και 20 «παρών».

Το άρθρο 13, για την «Υποχρέωση διαφάνειας ως προς την απαίτηση και την αναστολή τοκοφορίας» ψηφίσθηκε με 203 ψήφους «υπέρ», έναντι 34 «κατά» και 51 «παρών».

Το άρθρο 14, για το «Ανώτατο όριο τοκοφορίας απαιτήσεων» ψηφίσθηκε με 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 26 «παρών».

Το άρθρο 15, για την «Προστασία του συνεπούς οφειλέτη από ενέργειες είσπραξης» ψηφίσθηκε με 227 ψήφους «υπέρ», έναντι 47 «κατά» και 14 «παρών».

Το άρθρο 17, για την «Τυποποίηση πρότασης ρύθμισης προ του πλειστηριασμού» ψηφίσθηκε με 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 68 «κατά» και 19«παρών».

Το άρθρο 19, για «Ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης οφειλών» ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 111 «κατά» και 18 «παρών».

Το άρθρο 21, περί της «Επικοινωνίας με τον οφειλέτη και διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για ρύθμιση οφειλής» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 111 «κατά».

Το άρθρο 22, με τίτλο «Ανταπόκριση του οφειλέτη» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 130 «κατά» και — «παρών».

Το άρθρο 24, για την «Ανώτατη διάρκεια διαδικασίας πραγματοποίησης διμερούς ρύθμισης οφειλών» ψηφίσθηκε με 158 ψήφους «υπέρ», έναντι 119 «κατά» και 11 «παρών».

Το άρθρο 27, περί «Υποχρέωση καλής πίστης- Περιορισμός μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης» ψηφίσθηκε με 159 ψήφους «υπέρ», έναντι 112 «κατά» και17 «παρών».

Το άρθρο 30, για τον «Ορισμό ως αρμόδιας αρχής και εξουσίες την ΤτΕ» ψηφίσθηκε με 160 ψήφους «υπέρ», έναντι 119 «κατά» και 9 «παρών».

Το άρθρο 32, για την «Αυτοδίκαιη διαπίστωση υπέρβασης προθεσμιών και ενημέρωση της ΤτΕ» ψηφίσθηκε με 169 ψήφους «υπέρ», έναντι 70 «κατά» και 49 «παρών».

Το άρθρο 33, σχετικά με την «Επίλυση διαφορών» ψηφίσθηκε με 161 ψήφους «υπέρ», έναντι 113 «κατά» και 14 «παρών».

Το άρθρο 35, για «Ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών στη φορολογική διοίκηση σε έως 120 δόσεις» ψηφίσθηκε με 197 ψήφους «υπέρ», έναντι 37 «κατά» και 54 «παρών».

Το άρθρο 36, για την «Ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 120 δόσεις» ψηφίσθηκε με 197 ψήφους «υπέρ», έναντι 37 «κατά» και 54 «παρών».

Το άρθρο 38, που αφορά την «Κατάργηση χρονικών περιορισμών υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημόσιου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ψηφίσθηκε από 287 βουλευτές εκ των οποίων 226 ψήφισαν «υπέρ», έναντι 35 «κατά» και 26 «παρών».

Η υπουργική τροπολογία με τις δύο διατάξεις, με τις οποίες θεσπίζεται σταθερό επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για όλα τα έτη έως την εξόφληση τους και την αύξηση στο δεκαπλάσιο στα πρόστιμα από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ του ανώτατου προστίμου, που θα μπορεί να επιβάλλει η ΤτΕ στους Services σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου, ψηφίσθηκε με 212 ψήφους «υπέρ», έναντι 49 «κατά» και 27 «παρών».