Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες Μπελέρη στην Επιτροπή «Ασπίδα για τη Δημοκρατία» – Στο επίκεντρο η θαλάσσια ασφάλεια της ΕΕ

Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, στην τελική έκθεση της Ειδικής Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία περιλαμβάνει πορίσματα και συστάσεις για την ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της ΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, «ο κ. Μπελέρης πέτυχε τη συμπερίληψη σαφών αναφορών για την παράνομη αλιεία, την εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών και την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών που πλέον θα αναγνωρίζονται ως μορφές υβριδικών απειλών δια θαλάσσης που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Η συγκεκριμένη προσθήκη ενισχύει την ανάγκη για ευρωπαϊκή εγρήγορση και συντονισμένη δράση στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας».

Παράλληλα, «ο ευρωβουλευτής ανέδειξε τον κομβικό ρόλο των υπό ένταξη χωρών στη συλλογική δημοκρατική ανθεκτικότητα της ΕΕ».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζει ότι «οι χώρες που προσβλέπουν στην ευρωπαϊκή τους προοπτική δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως απλό πάροχο βοήθειας, αλλά οφείλουν να λειτουργούν ως υπεύθυνοι εταίροι, με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές και με απτά αποτελέσματα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».

Επίσης, ο κ. Μπελέρης επισημαίνει ότι «η αδυναμία ορισμένων υποψήφιων χωρών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά, την έλλειψη ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Το κενό αυτό -συνεχίζει-, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αντιευρωπαϊκά αφηγήματα, τα οποία μπορούν να εργαλειοποιηθούν από τρίτες χώρες».

Με την υπερψήφιση των σχετικών τροπολογιών, τα ζητήματα αυτά ενσωματώνονται στο κείμενο της έκθεσης και θα τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.