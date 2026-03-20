«Υπέροχος άνθρωπος»: Το συγκινητικό «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε στον Τσακ Νόρις

Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτισε τον θρυλικό Τσακ Νόρις ο Σιλβέστερ Σταλόνε κάνοντας λόγο για έναν «υπέροχο άνθρωπο».

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ» έγραψε στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη» σημείωσε και συνέχισε: «Υπέροχος άνθρωπος και τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του».

Ο Τσακ Νόρις έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του, όπου έκλεισε τα 86.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτηση της η οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού στο Instagram.

Ο Αμερικανός ηθοποιός εισήχθη την Πέμπτη (19/3) σε νοσοκομείο της Χαβάης υπό άγνωστες συνθήκες.