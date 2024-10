Υπέροχες γεύσεις και γαστρονομικές εμπειρίες φέρνει στην πόλη η Food & Drinks by Detrop

Η Food & Drinks International Expo by Detrop, που θα πραγματοποιηθεί από τις 1-3 Νοεμβρίου 2024 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, καινοτομεί και «βγαίνει» στην πόλη, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες και τους κατοίκους της να γευτούν τη γαστρονομία της, τις δημιουργίες γνωστών σεφ, αλλά και να δοκιμάσουν ευφάνταστα cocktail από μπαρ «παντρεύοντας» τοπικά προϊόντα και γεύσεις.

Στο πλαίσιο της Food & Drinks International Expo by Detrop θα πραγματοποιηθεί ένα νέο project, το “Gastronomy EXPerience – Taste the stories”, με στόχο να συνδέσει μικρούς και μεγάλους παραγωγούς και μεταποιητές μοναδικών προϊόντων της ελληνικής γης με κορυφαία εστιατόρια της Θεσσαλονίκης. Οι σεφ επιλεγμένων εστιατορίων, θα αξιοποιήσουν τις εκλεκτές πρώτες ύλες των συμμετεχόντων εκθετών στη φετινή διοργάνωση, δημιουργώντας πρωτότυπες συνταγές και ιδιαίτερα πιάτα, τα οποία θα συμπεριληφθούν και θα διατίθενται σε εστιατόρια και σε μπαρ σε ειδικά μενού για συγκεκριμένες ημέρες. Τα εστιατόρια που συμμετέχουν στο project είναι από τα κορυφαία της Θεσσαλονίκης και οι αναγνωρισμένοι σεφ τους θα ετοιμάσουν πρωτότυπα και εκλεκτά μενού.

Ειδικότερα συμμετέχουν οι:

– Executive Chef Απόστολος Αλτάνης, Εστιατόρια Alfredo΄s Grand Dining / Kipos Regency Casino Thessaloniki / Ambrosia του Hyatt Regency Thessaloniki

– Executive Chef Σωτήρης Ευαγγέλου, Εστιατόριο «Salonica» του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς

– Chef Δημήτρης Αγόρατζης, Εστιατόριο Γλυκάνισος

– Chef Δημήτρης Κοτσιβός, Εστιατόριο Marea

– Chef Παρασκευάς Χαντζιάρας, Εστιατόριο Iberico &

– Chef Βασίλης Μπούσι, Εστιατόριο Πρίγκιπας.

Εκτός από σεφ και εστιατόρια η Food & Drinks International Expo by Detrop κινητοποιεί και μπαρ της πόλης ενθαρρύνοντάς τα να δημιουργήσουν ένα μοναδικό “signature cocktail” εμπνευσμένο από την έκθεση. Η δράση Signature Cocktail φέρνει συγκεκριμένα μπαρ της Θεσσαλονίκης σε μια γιορτή, που θα αναδείξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον κλάδο των ποτών και της εστίασης, καθώς κάθε μπαρ θα δημιουργήσει μοναδικά cocktail με κύριο το cold brew.

Με τα θεματικά σαλόνια Golden Olive, Herbs & Honey, Dairy, Drinks & Wine by Oenos, All about Café, Pack & Tech και Global & Local, η Food & Drinks θα δώσει τη δυνατότητα στους εκθέτες της για στοχευμένη προβολή και προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από τη διεθνή αγορά. Σημείο αναφοράς της Food & Drinks International Expo by Detrop είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις της, οι οποίες θα προσδώσουν χρώμα, γεύση και αρώματα στην έκθεση. Η μεγαλύτερη έκθεση για τον καφέ στη Βόρεια Ελλάδα, το All about Café, το The Pairing Bar με οκτώ ξεχωριστές εκδηλώσεις με προϊόντα κορυφαίων εκθετών, τα διεθνή βραβεία Food Experts’ Awards (FEA) και τα Golden Olive Events είναι περιληπτικά ένα μέρος μόνο από το πλούσιο περιεχόμενο των παράλληλων εκδηλώσεων. Μέγας Χορηγός του All about Café είναι το ΝΟΥΝΟΥ, ενώ η Μπύρα της έκθεσης είναι η ΝΥΜΦΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.foodanddrinks-expo.gr