Υπέρ του Πάπα η επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Χαιρετίζει τη «θαρραλέα έκκληση» για ειρήνης

Στο πλευρό του πάπα Λέοντα τάχθηκε η αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, χαιρετίζοντας σήμερα «τη θαρραλέα έκκληση» υπέρ της ειρήνης που απηύθυνε ο ποντίφικας, εξαιτίας της οποίας βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο σφοδρών λεκτικών επιθέσεων εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στέκομαι στο πλευρό του εν Χριστώ αδελφού μου, της Αυτού Αγιότητας του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στη θαρραλέα έκκλησή του για μια βασιλεία ειρήνης», η οποία είναι ακόμη πιο σημαντική «σε αυτούς τους καιρούς που σημαδεύονται από το μίσος, τη διχόνοια και τη βία», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου η Σάρα Μαλάλι.

Η επικεφαλής της αγγλικανικής Εκκλησίας, που ενθρονίστηκε επίσημα τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια μιας τελετής στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι (νοτιοανατολική Αγγλία), αναμένεται να μεταβεί στη Ρώμη το διάστημα μεταξύ 25ης-28ης Απριλίου, όπου θα συναντηθεί με τον πάπα.

«Προτρέπω επομένως τους Αγγλικανούς της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Αγγλικανικής Κοινωνίας να ενωθούν με την Αυτού Αγιότητα για να υψώσουμε τις φωνές μας υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε.

Αυτή η δήλωση έγινε σε μια χρονική περίοδο όπου ο Αμερικανός πάπας βρίσκεται στο στόχαστρο βίαιων λεκτικών επιθέσεων εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο» και «αδαή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής», στον απόηχο μιας γεμάτης πάθος ομιλίας κατά του πολέμου.

«Αρκετά με την ειδωλολατρία του εγώ και του χρήματος! Αρκετά με τις επιδείξεις ισχύος. Αρκετά με τον πόλεμο! Η πραγματική δύναμη είναι να υπηρετεί κανείς τη ζωή», είχε δηλώσει το περασμένο Σάββατο ο ποντίφικας, κατά τη διάρκεια μιας προσευχής για την ειρήνη στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη.

«Δεν φοβάμαι, ούτε τη διοίκηση Τραμπ ούτε να βροντοφωνάξω το μήνυμα του Ευαγγελίου», είπε επίσης τη Δευτέρα, ξεκινώντας μιας περιοδεία στην Αφρική.