Υπέρ της κατάπαυσης πυρός Λιβάνου-Ισραήλ δηλώνει ο Μακρόν – Ετοιμο το σχέδιο για το Ορμούζ

Ο Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξεύρεση μίας ειρηνικής λύσης, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και στον σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν αυτό θα είναι εφικτό.

Επικεφαλής της επιχείρησης θα είναι Γάλλος αξιωματικός ενώ το επιχειρησιακό κέντρο θα βρίσκεται στα περίχωρα του Λονδίνου.