Υπέρ της εισαγωγής ορίου ηλικίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τάχθηκε ο Γερμανός Καγκελάριος

«Οι χρήστες του διαδικτύου δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται να εκφράζονται ανώνυμα», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε την υποχρεωτική χρήση πραγματικών ονομάτων «για την προστασία μιας ελεύθερης κοινωνίας».

«Θέλω να βλέπω πραγματικά ονόματα στο διαδίκτυο. Θέλω να ξέρω ποιος μιλάει. Στην πολιτική, συμμετέχουμε σε διάλογο στην κοινωνία μας χρησιμοποιώντας τα πραγματικά μας ονόματα και με πλήρη διαφάνεια. Περιμένω το ίδιο από όλους τους άλλους που εξετάζουν κριτικά τη χώρα και την κοινωνία μας», δήλωσε ο κ. Μερτς και επέκρινε τους υποστηρικτές της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, λέγοντας ότι «συχνά είναι άτομα τα οποία, υπό το πρόσχημα της ανωνυμίας, απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια από τους άλλους».

«Η ελεύθερη κοινωνία βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ακόμη ότι η επιρροή των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης υποτιμάται και προειδοποίησε ότι «η ελεύθερη κοινωνία βρίσκεται σε κίνδυνο», καθώς, όπως είπε, «υποτίμησε εντελώς τις δυνατότητες στοχευμένης και ελεγχόμενης επιρροής από το εσωτερικό και ιδιαίτερα από το εξωτερικό, που διευκολύνεται από αλγόριθμους και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να διαβρώσουν το πνεύμα της ελεύθερης κοινωνίας μας».

Ο Φρίντριχ Μερτς ανέδειξε ιδιαίτερα το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και νέους. «Θέλουμε να επιτρέψουμε στην κοινωνία μας να διαβρώνεται εκ των έσω με αυτόν τον τρόπο και να τίθενται σε κίνδυνο οι νέοι και τα παιδιά μας, από εχθρούς της ελευθερίας μας, εχθρούς της δημοκρατίας μας, εχθρούς μιας ανοιχτής και ελεύθερης φιλελεύθερης κοινωνίας», υπογράμμισε.

«Η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό ασφαλές καταφύγιο»

Η απαίτηση για πολιτική «πραγματικού ονόματος» θα συζητηθεί στο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) το οποίο ξεκινά αύριο στη Στουτγάρδη, ενώ ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) έχει καταθέσει έγγραφο θέσης υπέρ της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, αντιτίθεται ωστόσο σε μια πολιτική «πραγματικού ονόματος».

«Η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό ασφαλές καταφύγιο -ειδικά για τους διωκόμενους πολιτικούς ακτιβιστές. Οι χρήστες θα πρέπει να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους μόνο στους διαχειριστές της πλατφόρμας, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εκφράζονται ανώνυμα στο διαδίκτυο, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εκφράζονται ανώνυμα στο διαδίκτυο», επισημαίνουν οι βουλευτές του SPD.