ΥΠΕΝ: Το 2030 θα πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους στη διαχείριση αποβλήτων

Παρά τις καθυστερήσεις, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος, επισήμανε ότι το 2030 θα είμαστε κοντά στους στόχους που θέτει η ΕΕ στη διαχείριση αποβλήτων.

Μιλώντας στο Olympia Forum VI, τόνισε τον ισχυρό ρόλο που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, καθώς υλοποιούνται τα Ολιστικά Σχέδια Χωριστής Συλλογής, ενώ στη διάθεσή της βρίσκονται και τα αντίστοιχα εργαλεία χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα και δράσεις. Σύμφωνα με τον κ. Γραφάκο, για τις συγκεκριμένες δράσεις διασφαλίζεται η χρηματοδότηση μέσω του Τέλους Ταφής.

Αναφέρθηκε στις αποτελεσματικές δράσεις του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, και προσέθεσε ότι αναμένεται η απόφαση για την αναβάθμιση της μονάδας στην Ηλεία, με στόχο το υπόλειμμα να αξιοποιείται ενεργειακά, καταργώντας τον ΧΥΤΥ, προτρέποντας τους φορείς να προωθούν έργα ΣΔΙΤ.

Απ΄ την πλευρα του ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, δήμαρχος Ήλιδας και πρόεδρος ΦοΔΣΑ Ηλείας, αφού έκανε μία ανασκόπηση σχετικά με την κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, έκανε λόγο για την επικείμενη μετατροπή της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης εντός του 2026 και τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ΚΔΑΥ. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος επισήμανε τις δράσεις προώθησης της ανακύκλωσης, ανέφερε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μία τεράστια προσπάθεια σε συνεργασία και με τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο της εκπαίδευσης των πολιτών στα εν λόγω ζητήματα.

Ο πρόεδρος στον ΦοΔΣΑ Ηπείρου και δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος τόνισε ότι «πετύχαμε πολλά τα τελευταία χρόνια γιατί υπήρξε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του ΦοΔΣΑ και του κράτους» και συμπλήρωσε πως εάν δεν επιτύχουν και οι 14 ΦοΔΣΑ τους στόχους δεν θα υπάρξει επιτυχία και για το εθνικό σχέδιο. Επίσης έκανε λόγο για την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου, σταθερής χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης με ανταλλαγή καλών πρακτικών, τονίζοντας τον ρόλο τόσο του Υπουργείου, όσο και του ιδιωτικού τομέα στην εθνική προσπάθεια με αιχμή του δόρατος την Τοπική Αυτοδιοίκηση.