ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες υδρογονανθράκων στη δυτική και νότια Ελλάδα

Σημαντικό ενδιαφέρον για την εκτέλεση σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές στη δυτική και νότια Ελλάδα εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον διαγωνισμό υπεβλήθησαν συνολικά τρεις προσφορές από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα αναλάβει την αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει την σχετική εισήγησή της στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε: «H απόκτηση και επεξεργασία νέων δεδομένων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, θα συμβάλλει στη δημιουργία πληρέστερης βάσης δεδομένων, τόσο για τις παραχωρημένες όσο και τις μη παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές. Πρόκειται για μία σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προοπτικών της χώρας μας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος».