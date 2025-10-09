Υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για τη Γάζα -Απόψε η επικύρωση από το Ισραήλ

Σε ισχύ έχει τεθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου Αl Qahera news.

Συγκεκριμένα, το αιγυπτιακό Μέσο αναφέρει ότι η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του Τραμπ με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη στις 12:00.

Παρότι το Al Qahera News ανέφερε πως η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ, το Γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε τώρα πως αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να επικυρωθεί η συμφωνία το βράδυ της Πέμπτης από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει στις 6 μ.μ. το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας -μια επίλεκτη ομάδα υπουργών που αποφασίζουν για βασικά θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής- προκειμένου να συζητήσει τη συμφωνία, προτού αυτή τεθεί σε ψήφιση από την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί.

Το Reuters, επικαλούμενο έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, μεταδίδει ότι το Ισραήλ αναμένει την απελευθέρωση 20 Ισραηλινών ομήρων την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Παράλληλα, ο στρατός της χώρας θα ολοκληρώσει το πρώτο μέρος μιας μερικής αποχώρησης από τον θύλακα εντός 24 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αναφέρει ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και η κυβέρνηση του Ισραήλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνεδριάσεις σχετικά με τη συμφωνία στις 17:00 (ώρα Ισραήλ).

Ιστορική συμφωνία

Μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων, που προκάλεσαν τον θάνατο άνω των 67.000 Παλαιστινίων και περισσότερων από 1.200 Ισραηλινών, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει για πρώτη φορά το παράθυρο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ενός πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας πάνω από 1.200 Ισραηλινούς -στην πλειονότητά τους αμάχους- και αρπάζοντας 251 ομήρους.

Το Ισραήλ απάντησε με πλήρη ισχύ από αέρος και εδάφους ισοπεδώνοντας με τους βομβαρδισμούς του το μεγαλύτερο μέρος του καθημαγμένου παλαιστινιακού θυλάκου, τον οποίο ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «περιοχή λιμού», με ανεξάρτητη επιτροπή να κατηγορεί το Ισραήλ για «γενοκτονία», κατηγορία που απορρίπτει το Τελ Αβίβ.

Εφόσον εφαρμοστεί η συμφωνία, θα μπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνη -μετά από δεκαετίες συγκρούσεων- στη Μέση Ανατολή, αν και ο δρόμος μέχρι εκεί είναι ακόμη μακρύς, καθώς παραμένει ανοικτό κατά πόσον θα αποδεχθεί η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα, αν το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του βάσει των συμφωνηθέντων και αν ο Τραμπ θα πιέσει μέχρι τέλους για την υλοποίηση του σχεδίου του.