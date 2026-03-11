Υπεγράφη η σύμβαση για την Πλατεία Ελευθερίας – Την Κυριακή 15 Μαρτίου η έναρξη εργασιών

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης, ενός νέου τοποσήμου που θα υπηρετεί την ανάδειξη της Αλήθειας του Ολοκαυτώματος.

Η σύμβαση υπεγράφη στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομο Νικηφορίδη, και τον ανάδοχο του έργου, Γιάννη Κουκούμα, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.

Η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στις 11.15 π.μ,

Για ένα έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης και θα ενισχύσει το πράσινο και τον δημόσιο χώρο, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης προσθέτοντας ότι η Πλατεία Ελευθερίας αποτελεί έναν τόπο με βαθύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο.

«Εδώ συγκεντρώθηκαν οι Εβραίοι συμπολίτες μας πριν από το ταξίδι χωρίς γυρισμό προς το Άουσβιτς–Μπιρκενάου. Η μετατροπή της πλατείας σε Πάρκο Μνήμης αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους και μια διαρκή υπενθύμιση της ιστορίας της πόλης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης.

Ο κ. Αγγελούδης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και σε όλα τα στελέχη της για τη δουλειά που έχει γίνει ώστε να ξεκινήσει το έργο, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα γίνει ένα πολύ καλό έργο το οποίο αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου ένα χρόνο.

Από την πλευρά του ο ανάδοχος του έργου, κ. Γιάννης Κουκούμας, δεσμεύτηκε πως η εταιρεία του θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το έργο να γίνει γρήγορα και σωστά.