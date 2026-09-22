ΥΠΑΑΤ: Το άρθρο 74 δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις» παρέχουν πηγές του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 74 «δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κανέναν έλεγχο.

Επιτρέπει την ορθή εκκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περιόδου 2018-2022, ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί που πληρούσαν τότε τις προϋποθέσεις να μην τιμωρούνται σήμερα από μεταγενέστερα διοικητικά δεδομένα».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «όποιος δεν δικαιούταν ενίσχυση, δεν αποκτά δικαίωμα με τη συγκεκριμένη διάταξη. Όποιος δικαιούταν, δεν είναι δυνατόν να στερείται τα χρήματά του, επειδή άλλαξαν εκ των υστέρων τα δεδομένα της διοίκησης. Οι έλεγχοι για ψευδείς δηλώσεις, εικονική δραστηριότητα και αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις συνεχίζονται κανονικά. Καμία έρευνα δεν “σβήνει” και κανένα ποσό που δεν δικαιούται κάποιος δεν χαρίζεται».

Και τονίζουν: «Η πολιτική επιλογή του ΥΠΑΑΤ είναι να προστατεύσουμε και τη νομιμότητα και τους πραγματικούς παραγωγούς.

Αν η αντιπολίτευση θεωρεί ότι πρέπει να μείνουν απλήρωτοι παραγωγοί που αποδεδειγμένα πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ας το πει καθαρά.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι βάζει τέλος στις παράτυπες ενισχύσεις και δεν θα επιτρέψει οι νόμιμοι παραγωγοί να πληρώσουν διαχρονικά διοικητικά λάθη.

Η διαφάνεια υπηρετείται με κανόνες, ελέγχους και πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους»