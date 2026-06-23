ΥΠΑΑΤ: Στήριξη 44,77 εκατ. ευρώ σε 208 συλλογικά σχήματα παραγωγών

Στην ένταξη 208 αιτήσεων στήριξης για τη σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγώνπροχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρώτης σχετικής πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης των αιτήσεων που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η αρχική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανερχόταν σε 31.179.560 ευρώ. Ωστόσο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από συλλογικά σχήματα του αγροτικού τομέα, ο προϋπολογισμός υπερκαλύφθηκε και η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων διαμορφώθηκε σε 44.770.920,91 ευρώ.

Για την κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων εγκρίθηκε προγραμματική υπερδέσμευση ύψους 22 εκατ. ευρώ, από την οποία αξιοποιήθηκαν 13.591.360,91 ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης είναι να ενθαρρύνει γεωργούς και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Σημειώνεται ότι η οικονομική στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών.

Ειδικότερα, η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής κατά το πρώτο έτος μετά την αναγνώριση, στο 8% κατά το δεύτερο έτος, στο 6% κατά το τρίτο, στο 4% κατά το τέταρτο και στο 2% κατά το πέμπτο έτος.

Το ποσό της στήριξης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, ενώ η ετήσια ενίσχυση για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η υλοποίηση της παρέμβασης αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της συλλογικής δράσης, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ