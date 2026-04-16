ΥΠΑΑΤ: Έκτακτη σύσκεψη αύριο για τον αφθώδη πυρετό με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου

Σε επείγουσα σύσκεψη καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου, με αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο αγροτών και όλου του οικονομικού κύκλου της κτηνοτροφίας της Λέσβου στη Μυτιλήνη, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη διαχείριση του προβλήματος του αφθώδους πυρετού, όσο και της βιωσιμότητας του κλάδου. Τα μεγάλα τυροκομεία σταμάτησαν να παραλαμβάνουν γάλα δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στους κτηνοτρόφους. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί από όλο το νησί καθώς και οι τυροκόμοι.

