ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Στα 53 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την παροχή γεωργικών συμβουλών

Στα 53 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης για την παροχή δωρεάν γεωργικών συμβουλών σε αγρότες, καθώς η στήριξη θα καλύπτει το 100% του κόστους της συμβουλής με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Μέσω της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πιστοποιημένοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

Ωφελούμενοι θα είναι οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέες και νέοι γεωργοί, ώστε να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους και να υποστηριχθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων για τη συνολική τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείρισή της.

Στην κοινή απόφαση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η απλοποίηση των ελέγχων κατά τη διαδικασία ένταξης, σε σχέση με το αντίστοιχο υπο-Μέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-2022, καθώς σημαντικό μέρος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ελέγχεται πλέον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των Φορέων και των Γεωργικών Συμβούλων τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για τις Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Παράλληλα, προβλέπονται πολλά επιλέξιμα είδη συμβουλών, που μπορούν να καλύψουν πληρέστερα τις ανάγκες των γεωργών. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται συμβουλές για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία, για την καλή μεταχείριση των ζώων και τις μεταδοτικές νόσους τους προς κτηνοτρόφους, εξειδικευμένες υπηρεσίες προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, καθώς και συμβουλές για την τήρηση της «αιρεσιμότητας».

Απλοποιούνται, επίσης, οι αρχές των κριτηρίων επιλογής, με έμφαση στους ωφελούμενους προτεραιότητας, όπως οι νέοι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, καθώς και στις ικανότητες του υποψήφιου Φορέα.

Τέλος, δικαιούχοι μπορούν να κριθούν Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που έχουν πιστοποιηθεί και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης.