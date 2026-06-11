Υπ. Τουρισμού: Μνημόνιο συνεργασίας για τη λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Παρακολούθησης Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για τη λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Παρακολούθησης Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού της Ανατολικής Μεσογείου υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism), Shaikha Al Nowais, στο περιθώριο της 126ης συνόδου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Ιουνίου 2026 στο Τολέδο.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ισπανία Απόστολος Μπαλτάς και η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για την προώθηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και καινοτόμου τουριστικού μοντέλου, με έμφαση στην αξιοποίηση δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση της διαχείρισης των τουριστικών προορισμών και την υποστήριξη τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διοργάνωση επίσημης εκδήλωσης για την παρουσίαση της συνεργασίας και των πρώτων αποτελεσμάτων του Κέντρου, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ένταξη θεματικής εκδήλωσης του Δήμου Σκιάθου στις δράσεις του Διεθνούς Έτους Αειφόρου και Ανθεκτικού Τουρισμού 2027. Η εκδήλωση, με αντικείμενο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού και σε συνεργασία με τον Οργανισμό.

Εξετάστηκαν επίσης οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των προορισμών.

Παρέμβαση υπ. Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη

Στην τοποθέτησή της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων στον τουρισμό και επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

«Ο τουρισμός καλείται σήμερα να απαντήσει σε σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις. Η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα, η καινοτομία και η επένδυση στους ανθρώπους του τουρισμού αποτελούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου», τόνισε.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συλλογής δεδομένων για την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικών, καθώς και της υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών, την παρακολούθηση της βιωσιμότητας και τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκαν η ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του Οργανισμού, η προετοιμασία του Διεθνούς Έτους Αειφόρου και Ανθεκτικού Τουρισμού 2027, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τουρισμό, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα.

Διμερείς συναντήσεις

Στο περιθώριο της συνόδου, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε σειρά διμερών συναντήσεων με υπουργούς Τουρισμού και κυβερνητικούς αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και το Ιράν.

Με τον υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας Ahmed Al Khateeb συζητήθηκαν οι διεθνείς προκλήσεις του τουρισμού και η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στις επενδύσεις, τις στατιστικές, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Με τον Γάλλο υπουργό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Χειροτεχνίας, Τουρισμού και Αγοραστικής Δύναμης Serge Papin συζητήθηκαν ευρωπαϊκά ζητήματα χρηματοδότησης του τουρισμού και η διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, καθώς και οι διμερείς σχέσεις ενόψει μελλοντικής Δήλωσης Προθέσεων.

Με τον υπουργό Τουρισμού της Βουλγαρίας Ilin Dimitrov εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του Κέντρου, καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συμφωνήθηκε η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας.

Με την υπουργό Τουρισμού του Μαυροβουνίου Simonida Kordić συζητήθηκε η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, η ανάπτυξη κοινών τουριστικών διαδρομών και η προώθηση κοινών προϊόντων σε διεθνείς αγορές. Η υπουργός αποδέχθηκε πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο με στόχο την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Με τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν Seyed Reza Salehi Amiri συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στον πολιτιστικό τουρισμό, την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη.

Μέσα από τις επαφές της, η κυρία Κεφαλογιάννη προώθησε τις ελληνικές θέσεις για έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και ποιοτικό τουρισμό, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της χώρας και αναδεικνύοντας νέες προοπτικές συνεργασίας σε επενδύσεις, εκπαίδευση, καινοτομία και πράσινη μετάβαση.