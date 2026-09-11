Υπ. Πολιτισμού – UNESCO: Ημερίδα στην Αθήνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Παραγωγικές Παραδόσεις, Ζωντανή Κληρονομιά και Τεχνητή Νοημοσύνη» την οποία συνδιοργάνωσε το υπουργείο Πολιτισμούκαι η UNESCO στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Μέσα από πέντε θεματικούς άξονες, διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, φορείς και εκπρόσωποι κοινοτήτων εξέτασαν τη χρήση εργαλείων όπως τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα και την Μηχανική Μάθηση.

Παράλληλα, ανέλυσαν την επίδραση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιωματική εμπειρία και τη διαγενεακή μετάδοση των παραδόσεων με στόχο την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι αναδυόμενες τεχνολογίες μεταβάλλουν την τεκμηρίωση, τη μελέτη, την ερμηνεία και τη μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Κατά την τοποθέτησή της στην ημερίδα, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι «η Ελλάδα, ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας της Σύμβασης, επιθυμεί να συνεισφέρει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Το συνέδριο εντάσσεται συγχρόνως στην ευρύτερη πολιτική του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού για την υπεύθυνη, ασφαλή, ανθρωποκεντρική και πολιτισμικά ευαίσθητη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πολιτιστικό τομέα. Η πολιτική μας καλύπτει τόσο την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και τη σύγχρονη δημιουργική και καλλιτεχνική παραγωγή».

Όπως είπε η υπουργός, «στόχος μας δεν είναι η τεχνολογία να υποκαταστήσει την επιστημονική κρίση, τη δημιουργικότητα ή την ανθρώπινη εμπειρία, αλλά να τις υποστηρίξει, να τις ενδυναμώσει μέσα από ένα σαφές πλαίσιο αρχών, δικαιωμάτων και λογοδοσίας».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της UNESCO, Χαλέντ ελ Ενάνι, σημείωσε πως «το μήνυμα της UNESCO είναι απλό: η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον πολιτισμό, όχι να τον αντικαθιστά, όχι να τον αλλοιώνει και όχι να αποφασίζει για αυτόν».

«Η τεχνολογία θα πρέπει να διευρύνει τη γνώση, να ενισχύει τη διαφύλαξη, να διευρύνει την πρόσβαση και να υποστηρίζει τη δημιουργία. Οι άνθρωποι και οι κοινότητες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. […] Μαζί, ας διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και UNESCO θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο ενότητας και δύναμη ειρήνης» συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO δήλωσε: «Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα με εμάς. Έρχεται από το παρελθόν, υφίσταται στο παρόν και αποτελεί έμπνευση για το μέλλον μας. Γι’ αυτό και είναι τόσο πολύτιμη. Πρέπει να προστατευθεί, να αναδειχθεί, να προωθηθεί και να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα και τη βαρύτητα που της πρέπει, που της ταιριάζει».