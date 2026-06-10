Υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ: Δεν έχω ιδέα για τη μεταφορά 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από το Ορμούζ

Καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι δεν έχει γνώση οποιασδήποτε επιχείρησης μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, τοποθέτηση που έρχεται σε εμφανή αντίθεση με όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς ευθέως αν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ψέματα, ο υπουργός Ενέργειας απάντησε: «Όχι, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος λέει ψέματα. Νομίζω ότι μιλά με γενικό τρόπο για τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε τη ροή του ιρανικού πετρελαίου».

Είχε προηγηθεί δήλωση του Τραμπ σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μυστική επιχείρηση που κατέστησε δυνατή τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, μάλιστα, ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το Οβάλ Γραφείο.