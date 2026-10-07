Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου – Έως 32 λεπτά το λίτρο

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας), με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας.

Η Κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα δίπλα στους αλιείς της χώρας τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: