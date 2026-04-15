Youth Pass: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις – Έως 300 ευρώ για νέους και νέες 18 και 19 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το Youth Pass, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που στοχεύει στη στήριξη των νέων κατά τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή. Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν επιδότηση για δαπάνες που αφορούν τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μετακινήσεις.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα διπλής ενίσχυσης, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως τα 300 ευρώ, καταβαλλόμενο σε δύο δόσεις μέσα σε δύο διαδοχικά έτη.

Ειδικότερα, όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση φέτος και να λάβουν 150 ευρώ, ενώ – εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις – θα εισπράξουν άλλα 150 ευρώ και την επόμενη χρονιά. Αντίστοιχα, οι 19χρονοι που δεν είχαν αιτηθεί πέρυσι δικαιούνται φέτος ενίσχυση 150 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Μαΐου 2026, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ηλεκτρονικές ή ανέπαφες συναλλαγές σε επιχειρήσεις μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καταλύματα, θέατρα, κινηματογράφοι και άλλες δραστηριότητες αναψυχής.