ΥΜΑΘ: Επαφές με φορείς Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι

Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη βαλκανικών συνεργασιών ανοίγει η αποστολή στο Βουκουρέστι που οργανώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, στις 25 και 26 Μαΐου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων της αυτοδιοίκησης από τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Πέρα από τις προγραμματισμένες επαφές με ρουμανικούς φορείς, επιχειρήσεις, λιμάνια και πανεπιστήμια, η δεύτερη ημέρα της αποστολής (Τρίτη 26 Μαΐου) θα περιλαμβάνει ειδικό κύκλο συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών οργανισμών από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται έπειτα από στενή συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης και της ελληνικής Πρεσβείας στο Κισινάου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον επίσημο κυβερνητικό φορέα για τις ξένες επενδύσεις στη Μολδαβία, το INVEST MOLDOVA, καθώς και με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κισινάου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επαφές με πρυτάνεις πανεπιστημίων της Μολδαβίας, οι οποίοι θα μεταβούν στο Βουκουρέστι για να συναντηθούν με εκπροσώπους των πέντε ελληνικών πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ελληνική αποστολή θα επισκεφθεί επίσης το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου θα την υποδεχθεί ο βουλευτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας, Dragos Zisopol. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους Προέδρους των Ελληνικών Περιφερειακών Κοινοτήτων της χώρας, ενώ ο ΥΜΑΘ θα έχει και συνάντηση με τον Πατριάρχη της Ρουμανίας, Δανιήλ.

Ενίσχυση εξωστρέφειας και διμερών σχέσεων

Το Βουκουρέστι αποτελεί τον τρίτο σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες, μετά τις επιτυχημένες αποστολές στη Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30-31 Μαρτίου).

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οικονομικών φορέων, όπως η Enterprise Greece, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, καθώς και επιμελητήρια και επιχειρηματικοί σύνδεσμοι της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης, των πέντε πανεπιστημίων της περιοχής και επιχειρηματίες.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ φορέων των δύο χωρών, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την προώθηση νέων συνεργασιών. Όπως και στις προηγούμενες αποστολές, θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν (B2B) συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών και ρουμανικών επιχειρήσεων.